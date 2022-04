Svědectví z místa: Charkov je pod tak intenzivní palbou, že sirény už ani neznějí

Ačkoli je Charkov ostřelován neustále, sirény už ve městě neznějí. Musely by běžet bez přestání. Někteří lidé se stihli v panelových domech přestěhovat do nižších pater. Dobrovolně i nedobrovolně. Horní patra jsou zničená, z těch nižších je to také blíž do sklepů, které slouží jako kryty.