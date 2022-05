Svědectví z Azovstalu: Bomby a granáty dopadaly každou vteřinu

Problémem byla i voda. „Abychom našli vodu, museli jsme se pohybovat mezi domy. To pro nás dělali muži včetně mého dědy,“ řekla Zajcevová, „byl raněn, ale díky bohu to nebylo fatální.“

„Bombardovali nás každou sekundu. Vše se třáslo. Psi štěkali a děti křičely. Ale nejhorší chvíle byla, když nám řekli, že by náš bunkr nemusel odolat přímému zásahu. Pochopili jsme, že by to byl masový hrob a pod palbu by nás nikdo nezachránil,“ uvedla.