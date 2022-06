Souhrn dění na Ukrajině do úterní půlnoci

22:03 - Ukrajina by měla dostat další těžké zbraně, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého nedělají členské země NATO pro podporu Kyjeva dost.

20:40 - Finská premiérka Sanna Marinová se obává, že by rozhovory o vstupu Finska a Švédska do NATO mohly zamrznout, pokud se nepodaří dosáhnout dohody s Tureckem do konce tohoto měsíce, kdy se koná summit NATO v Madridu. Podle ní se Ankara rovněž musí snažit najít řešení, které by vedlo k dohodě, uvedla agentura AFP. Někteří představitelé vládního bloku v Turecku ale odmítli tlak na rychlé dosažení dohody. Podle nich by mohla jednání trvat i rok.

19:20 - Kyjev dostal jen deset procent zbraní, o které žádal spojence, uvedla náměstkyně ministra obrany. Ukrajina podle ní bez pomoci Západu válku nevyhraje.

17:13 - Příjmy ukrajinského rozpočtu pokrývají po ruské invazi méně než polovinu výdajů. Pokud nepřijde další zahraniční finanční pomoc, Kyjev bude muset výrazně snížit rozpočtové výdaje. V rozhovoru s místní televizí to podle Reuters dnes uvedl předseda výboru ukrajinského parlamentu pro finance, daně a cla Danylo Hetmancev.

15:55 - Ruská invaze na Ukrajinu způsobí celosvětový nedostatek pšenice na dobu nejméně tří pěstitelských sezon. Velká část ukrajinské úrody se kvůli ruské agresi nedostane na trh, což vyvolá růst cen na další rekordy. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj.

Ukrajině, které se přezdívá obilnice Evropy, Rusko zablokovalo námořní cesty pro vývoz obilí. Země ale má řadu dalších problémů – od zaminovaných pšeničných polí po nedostatek skladovacích prostor.

15:19 - Ukrajinští vojáci pomocí ruční protiletadlové střely sestřelili ruskou helikoptéru, které utrpěla taková poškození, že nemůže být znovu použita. Uvedlo to ukrajinské velitelství Jih. Typ stroje nebyl zveřejněn.

Protože se situace na zemi nemění, provádějí Rusové agresivní vzdušné údery. Dvojice vrtulníku Mi-8 podnikla útoky na ukrajinské pozice v Mykolajivské a Chersonské oblasti.

15:12 - Ukrajinští výsadkáři mající na starosti radioelektronický boj získali kontrolu nad ruským průzkumným dronem Orlan-10 a donutili ho přistát. Na svém kanálu na Telegramu zveřejnili jeho záběry, jak leží na poli.

10:29 - Na Ukrajině byla zakázaná proruská strana Naši, kterou vedl Evhenij Muraev. Její majetek připadl státu. Je to už čtvrtá zakázané proruská strana. O zákazu dalších čtyř se ještě bude jednat.

10:23 - Česko vydalo v pondělí ukrajinským běžencům 2541 víz dočasné ochrany, o 850 více než minulý týden. Od počátku války dostalo víza 373.823 lidí.

10:17 - Vesnice Zajmišče pod Klincami v ruské Brjanské oblasti byla ostřelována. Podle gubernátora Alexandra Bogomaze byli při ostřelování zraněni čtyři lidé a poškozeno několik domů. V samotném města Klince 50 km od hranice s Ukrajinou byl zaznamenán výbuch a požár a nejde v něm elektřina a voda.

10:08 - Od začátku ruské invaze zemřelo na Ukrajině 288 dětí, dalších více než 527 je raněných, oznámila dnes podle ruskojazyčné verze stanice BBC ukrajinská generální prokuratura.

9:20 - Evropská komise je připravena doporučit kandidaturu Ukrajiny do EU, napsal web Politico po jednání EK. Konečné slovo bude mít příští týden summit.

9:03 - Válka na Ukrajině není černobílá, je třeba hledat i její příčiny, řekl papež František. Znovu také kritizoval vyšší prodej zbraní a ocenil statečnost Ukrajinců.

8:10 - Ruské síly se snaží upevnit své pozice v centru Severodoněcku a dál na město útočí dělostřelectvem, uvedl v úterý generální štáb ukrajinské armády. Do města se nelze dostat, ruské síly zničily všechny mosty, uvedl Serhej Hajdaj, šéf ukrajinské regionální vojenské správy Luhanské oblasti.

6:15 - Více než 15 tisíc zámožných Rusů podle předpovědi londýnské poradenské společnosti Henley and Partners letos opustí Rusko kvůli invazi na Ukrajinu, uvedl server BBC News.

5:55 - Ruský prezident Vladimir Putin odvolal bývalou krymskou prokurátorku Natalji Poklonskou z funkce zástupkyně šéfa federální agentury pro spolupráci s krajany Rossotrudničestvo. Poklonská se ještě jako prokurátorka stala symbolem ruské anexe ukrajinského poloostrova, ale po vypuknutí války proti Ukrajině prohlásila, že si nepřeje, aby na Kyjev a další ukrajinská města padaly bomby, a rozpoznávací znak invazních vojsk, písmeno Z, označila za symbol zármutku a tragédie pro oba národy.

5:35 - Nejméně pět mrtvých a 33 raněných si vyžádalo pondělní ostřelování Doněcku ukrajinskými silami, uvedla stanice BBC s odvoláním na úřady v separatistické Doněcké lidové republice.

4:44 - Úřady Záporoží uvedly, že v jaderné elektrárně je v provozu jeden ze šesti bloků elektrárny.

4:39 - Litva podepsala předběžnou úmluvu s Francií o záměru pořídit si 18 samohybných kanonových houfnic Caesar. Dokument podepsali ministři obrany obou zemí na okraji zbrojní výstavy Eurosatory.

23:15 - Slovenský premiér Eduard Heger v Berlíně požádal německého kancléře Olafa Scholze, aby Německo ponechalo na Slovensku systém protivzdušné obrany Patriot, dokud to bude nutné.

21:59 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí požádal německého kancléře Olafa Scholze, aby ukázal, že plně podporuje Kyjev v jeho boji proti ruské invazi.

20:25 - Proti ruským invazním silám bojují v rámci ukrajinské mezinárodní legie zástupci přibližně 55 zemí, řekl agentuře DPA mluvčí této dobrovolnické jednotky. Podle dřívějších vyjádření je mezi legionáři nejvíce Američanů, Britů, Poláků a Kanaďanů.

19:00 - Všechny mosty do Severodoněcku byly zničeny, uvedl gubernátor. Určitý přístup do města, o které svádí boj ukrajinská a ruská vojska, je ale zachován.

17:33 - Podle bývalého ruského premiéra Michaila Kasjanova, který nyní vede opoziční stranu Parnas, by mohla válka na Ukrajině trvat dva roky. Varoval, že v případě porážky Ukrajiny budou ohroženy pobaltské země.

17:08 - Ve válce na Ukrajině působí i dobrovolníci z organizace Sons of Liberty International (SOLI). Přímo bojů se ale neúčastní. Jejich úkolem je vytrénovat dobrovolníky, kteří potom mohou působit na frontě. „Ukrajinci jsou jedni z nejlepších, které jsme kdy cvičili,“ říká Novinkám zakladatel organizace Matthew VanDyke.

16:14 - Stockholm učinil důležité kroky, aby splnil požadavky, kterými Turecko podmiňuje svůj souhlas se vstupem Švédska do NATO, uvedl Jens Stoltenberg.

15:24 - Ukrajinská policie eviduje od začátku ruské agrese přes 12 tisíc zabitých civilistů. Totožnost asi desetiny z nich je dosud neznámá, informovala dnes agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na policejního šéfa Ihora Klymenka.

14:28 - Tři lidé byli zabiti během dělostřeleckého útoku na tržiště v Doněcku, informuje agentura Reuters. Mezi mrtvými bylo i dítě, čtyři lidé utrpěli zranění.

14:10 - Ruské síly zahájily raketový útok na Černihivskou oblast, která je svou rozlohou druhá největší z 24 samosprávných oblastí Ukrajiny.

13:13 - Andrej Melnyk, ukrajinský velvyslanec v Německu uvedl, že zemi opouští velké množství běženců, kteří se vracejí zpět na Ukrajinu.

11:39 - Ukrajina potřebuje 1000 houfnic, 500 tanků, 300 raketometů, 2000 obrněných vozidel a 1000 dronů, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

11:22 - Na Slovensko vstoupilo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes půl milionu lidí. V posledních týdnech nápor ukrajinských uprchlíků přes hranici zeslábl a počty lidí, kteří vstupují na Slovensko z Ukrajiny, jsou často srovnatelné nebo nižší než při cestě opačným směrem.

10:13 - Průmyslovou zónu v Severodoněcku, kde se ukrývá asi 500 civilistů, ostřelují Rusové z dělostřeleckých systémů, uvedl vojenský správce Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Podle něj Rusové ovládli 70 procent rozlohy města.

9:05 - Cílem podpory Ukrajiny je pomoci jí získat zpět území ztracená přinejmenším od začátku války 24. února, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

8:33 - Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru se zvýšilo riziko použití a šíření jaderných zbraní. „Všechny jaderné státy zvyšují nebo modernizují svůj arzenál a většina z nich zostřuje jadernou rétoriku a roli, kterou jaderné zbraně hrají v jejich vojenských strategiích,“ uvedl ředitel programu pro zbraně hromadného ničení Wilfred Wan.

6:57 - Vyšetřování Amnesty International v Charkově potvrdilo, že Rusové město ostřelovali zakázanou kazetovou municí. V různých částech města byly objeveny úlomky z kazetové munice 9N210 a 9N235. I stopy po dopadech na zemi a budovách odpovídaly použití této kazetové munice. Úlomky z kazetové munice předali vyšetřovatelům i chirurgové ze dvou charkovských nemocnic, kteří je vyjmuli z těl zraněných. Rusko ani Ukrajina se nepřipojily k zákazu použití této munice, podle mezinárodních zákonů se však nemůže používat v obydlených oblastech.

6:45 - Rusové za dělostřelecké podpory zaútočili v Severodoněcku a vytlačili ukrajinské jednotky z centra Severodoněcku, uvedl ukrajinský generální štáb v pondělní svodce. Rusové z děl ostřelovali Lysyčansk ležící na druhém břehu Severního Doňce a nedalekou Tyšlovku.

6:20 - Ukrajinská tajná služba SBU pověřila působení více než padesáti obyvatel Lysyčansku, podezřelých z předávání informací nepříteli. Podle vojenského správce oblasti Serhije Hajdaje chodili na místa, kde se rozdělovala humanitární pomoc a kde bylo připojení na internet přes systém Starlink, aby mohli předat informace Rusům. Ti pak mohli lépe zaměřovat palbu na město. Zprávy byly předávány na kanálech na aplikace Telegram.

6:13 - Obyvatelé okupované části Chersonské oblasti projevili v neděli jen malý zájem o oslavy Dnů Ruska. Příslušníků ochranky na nich bylo více než návštěvníků, uvedlo ukrajinské velitelství Jih. Nepřilákaly je ani potravinové balíčky.

5:57 - Ukrajinské jednotky zničily na jihu země tři staré tanky T-62, dva obrněné transportéry BMP, tři automobily a 22 ruských vojáků. Uvedlo to ukrajinské velitelství Jih. Zprávu není možné ověřit. Rusko nasadilo na Ukrajině tanky T-62 z šedesátých let. Využívá je k posílení svého dělostřelectva, kdy pálí z okopů.

23:25 - Ztráty Rusů při bojích na Ukrajině mohou v červnu dosáhnout až 40 000 vojáků. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

21:54 - V Moskvě bylo zadrželo asi 50 lidí, kteří se údajně zapojili do příprav protestů, které se dnes měly konat v Moskvě. Byli mezi nimi především občanští aktivisté či novináři, uvedlo Radio Svoboda. Po zadržení museli podepsat dokument o „nepřípustnosti nezákonného jednání“ a po odebrání otisků a fotografií byli propuštěni.

20:58 - Ruští policisté v Petrohradu zadrželi demonstranta protestujícího proti tomu, že v zemi nedochází k žádnému střídání u moci. Uvedl to dnes server OVD-Info, který monitoruje policejní zákroky. Zadržený Andrej Olivjeri stál u stanice metra s plakátem, na kterém byl výrok ruského prezidenta Vladimira Putina: „Nejhorší pro politika je, když se drží křesla zuby nehty.“

#Rosja: w Petersburgu zatrzymano aktywistę za trzymanie w ręku plakatu z cytatem z Putina: „Najgorsze dla polityka to trzymanie się rękami i zębami krzesła” 👇



Źródło: @unian pic.twitter.com/pA4Xw3eOE4 — Biełsat (@Bielsat_pl) June 12, 2022

19:30 - Vedoucí ruské nevládní organizace Výbor proti mučení Sergej Babinec oznámil, že členové výboru přijali rozhodnutí přerušit činnost organizace kvůli tomu, že ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek zařadilo výbor na seznam „zahraničních agentů“, a to již potřetí od roku 2015.

18:19 - Za poslední měsíc se na Ukrajinu vlakem vrátilo 50 000 lidí. Ukrajinské železnice vypravují stále více vlaků do polského Přemyšlu, protože poptávka po cestách do Kyjeva či Záporoží roste. Vlak na Ukrajinu začal v neděli jezdit i z Česka.

17:56 - Střela, která dopadla do západoukrajinského Ternopilu, zranila nejméně 20 lidí, deset z nich je v nemocnici.

16:46 - Dva britští vojáci, kteří tento týden v Doněcké lidové republice dostali trest smrti, milost nedostanou, uvedl šéf separatistů Denis Pušilin.

16:34 - Rusové zničili druhý ze tří mostů vedoucích do města Severodoněck. Snaží se město odříznout. Třetí most je pod palbou. Dva z mostů vedou přes řeku Severní Doněc do Lysyčansku, třetí přes řeku Borova do Rubižného.

15:11 - Tři exploze se ozvaly v areálu ropovodu Družba poblíž ruské vesnice Gulivka asi 40 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Server Meduza s odkazem na ruský internetový server Baza uvedl, že poškozena byla trafostanice, která dodává elektřinu do západky potrubí.

15:00 - Umělci v Moskvě vyvěsili na budovu ruského ministerstva obrany vlajku s nápisem: Dnes není můj den. Země dnes slaví Den Ruska.

13:27 - Od únorového zahájení ruské invaze na Ukrajinu překročily polskou hranici ze sousední země již čtyři miliony lidí. Na Twitteru o tom dnes informovala polská pohraniční stráž. Někteří z uprchlíků v Polsku zůstávají, další pokračují do jiných evropských zemí a část se jich po čase vrací zpět do vlasti, především pak do oblastí, které ukrajinská armáda získala znovu pod svou kontrolu. V sobotu přešlo hranici z Ukrajiny do Polska 24 900 lidí, opačným směrem zamířilo 28 000 osob.

12:05 - Při raketovém útoku na město Čortkiv v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny utrpělo v sobotu zranění 22 lidí. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na místní úřady, podle nichž jsou mezi zraněnými i ženy a 12leté dítě. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax uvedlo, že ruská armáda v Ternopilské oblasti řízenými střelami Kalibr zlikvidovala velký sklad západních zbraní.

11:56 - U vesnice Manhuš nedaleko ukrajinského Mariupolu se v sobotu začaly objevovat nové hroby. U některých z nich jsou jednoduché kříže se jménem, většina je ale označena jen čísly.

11:44 - Jak na obyčejné Rusy dopadají sankce? Jedním z palčivých problémů byl evidentně odchod řetězce McDonald's z této země. V neděli, kdy se v Moskvě a okolí znovu fastfoody otevíraly pod jiným majitelem a novou značkou Vkusno & točka (Chutně & tečka), se před rychlým občerstvením tvořily fronty zákazníků dychtících po burgerech.

10:53 - Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v ukrajinské Ternopilské oblasti střelami Kalibr zlikvidovalo velký sklad zbraní z USA a evropských zemí.

10:02 - Víza dočasné ochrany v sobotu získalo v Česku 388 uprchlíků z Ukrajiny, o téměř 50 více než před týdnem. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu koncem letošního února tak ČR udělila dočasnou ochranu 370 793 běžencům z napadené země. Informovalo o tom dnes na Twitteru ministerstvo vnitra.

Přesný počet uprchlíků v ČR ale není možné určit, někteří totiž z ČR odjíždí do jiných zemí nebo se vrací do vlasti. Reálně pobývá v Česku podle odhadu úřadů asi 280 000 až 300 000 uprchlíků.

9:28 - V Severodoněcku na východě Ukrajiny dál zuří líté boje, podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje má ale Ukrajina stále pod kontrolou jeho průmyslovou oblast a chemickou továrnu, kde se před ruským ostřelováním skrývají stovky lidí. Podle sobotního tvrzení Ruskem podporované separatistické skupiny je v chemičce Azot uvězněno také 300 až 400 ukrajinských bojovníků.

7:23 - Ukrajinští uprchlíci musí mít od neděle v pražské hromadné dopravě zakoupený kupon pro lidi v hmotné nouzi. Zdarma mohou jezdit pouze pět dní po získání víza dočasné ochrany. Měsíční kupon vyjde na 165 korun a čtvrtletní na 444 korun. Původně měla změna platit od 1. června, kvůli technickým problémům byl termín odsunut na neděli. Doposud uprchlíci jezdili v MHD zdarma, stačil jim pouze ukrajinský pas s vízem o strpění nebo vízem za účelem dočasné ochrany.

06:44 - Ve středu dopoledne vystoupí v obou parlamentních komorách prostředním videopřenosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho on-line projev vyslechnou poslanci a senátoři ve středu dopoledne v sídlech svých parlamentních komor. Ve Sněmovně se má přenášet prostřednictvím elektronických tabulí, které běžně slouží při schůzích.

Vystoupit mají také premiér Petr Fiala (ODS) a předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zelenskyj od ruské invaze promluvil na dálku v mnoha parlamentech. V projevech obvykle děkuje za podporu a žádá, aby ji země zintenzivnily. Hovoří také o ukrajinských potřebách či sankcích vůči Rusku.

01:20 - Americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková podle listu RBK-Ukrajina prohlásila, že celá historie s Bidenovým prohlášením o tom, že Zelenskyj v únoru nechtěl slyšet o hrozbě ruské invaze, nestojí za zmínku ve zpravodajství.

„Rusko se snaží zničit ukrajinský národ a jeho kulturu. Spojené státy nebudou stát stranou a nedovolí, aby se to stalo. Prezident Zelenskyj a ukrajinský lid nadchli svět svou statečností a odolností, předvedli, že Rusko si nikdy nepodrobí Ukrajinu,“ uvedla diplomatka.