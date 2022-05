Souhrn dění na Ukrajině do čtvrtečního večera

19:53 - Bělorusko koupilo od Ruska potřebné množství raket Iskander a systémů protivzdušné obrany S-400, oznámil tamní prezident Alexandr Lukašenko.

19:21 - Americký Senát dokončil schvalování nového balíku podpory pro Ukrajinu. K vyčlenění dalších 40 miliard dolarů už chybí jen podpis prezidenta Joea Bidena.

18:28 - ČR dostane z fondů EU téměř 680 milionů korun na pomoc s uprchlíky z Ukrajiny, uvedla Evropská komise. Peníze získají také Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

17:42 - Při ruském ostřelování města Severodoněcku na východě Ukrajiny zahynulo 12 obyvatel a 40 utrpělo zranění, informoval gubernátor Luhanské oblasti.

17:35 - Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov telefonicky hovořil o situaci na Ukrajině se svým americkým protějškem Markem Milleyem.

17:27 - Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg doufá, že námitky Turecka vůči přijetí Švédska a Finska do Aliance se vyjasní během několika týdnů.

16:15 - Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder nebude mít kvůli svým kontroverzním vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina a na ruské energetické společnosti nárok na kancelář placenou z veřejných peněz.

15:32 - Doživotí žádá ukrajinský prokurátor pro ruského vojáka, obžalovaného z válečného zločinu kvůli zastřelení civilisty, píše AFP ze soudní síně v Kyjevě.

15:21 - Za poslední dva týdny se ukrajinské armádě podařilo osvobodit 23 osad ve směru na Charkov. Aktivní boje podle Oleksije Hromova z Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny probíhají dále v Severodoněcku, Lymanu, Bachmutu a Kurachivu.

14:03 - Pokud má Rusko vyslyšet výzvu OSN a jejího Světového potravinového programu k otevření ukrajinských přístavů, pak je potřeba zvážit ukončení protiruských sankcí, sdělilo ministerstvo zahraničí v Moskvě.

14:01 - Organizace Romodrom předala ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) seznam míst, kde by mohla vzniknout místa pro delší ubytování romských uprchlíků.

13:45 - Europoslanci požadují zřízení tribunálu pro vyšetření zločinů agrese na Ukrajině. Schválili také roční pozastavení cel na dovoz z Ukrajiny.

13:37 - Británie uvalila sankce na ruské letecké společnosti Aeroflot, Ural Airlines a Rossiya Airlines. Aerolinky nebudou moci prodat své nevyužívané sloty, vyhrazená časová pásma rezervovaná na britských letištích, a přijdou tak až o 50 milionů liber (1,46 miliardy korun).

11:27 - Hasiči zveřejnili záběry ze stanového městečka, které vyrostlo v pražské Troji.

Stanové městečko v pražské Troji Video: Hasiči Praha

11:10 - Finsko nechce, aby NATO na jeho území rozmisťovalo jaderné zbraně nebo zřizovalo vojenské základny poté, co země vstoupí do aliance, řekla premiérka Sanna Marinová.

10:50 - Ve válce na Ukrajině zemřelo dosud 28 500 ruských vojáků, uvedl ukrajinský generální štáb. Zničeno bylo také 1254 tanků a 3063 bojových vozidel.

10:44 - Ve středu Česko udělilo uprchlíkům z Ukrajiny 1407 víz dočasné ochrany, o 272 méně než před týdnem. Celkem víza dostalo od počátku ruské invaze 348 177 běženců.

9:55 - Areál oceláren Azovstal v Mariupolu od pondělka opustila více než polovina ukrajinských bojovníků, kteří tam v předchozích týdnech čelili útokům ruských jednotek. Podle agentury TASS to řekl šéf separatistické proruské Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. Ruské ministerstvo obrany později uvedlo, že se jednalo o 1730 bojovníků.

9:38 - Rusko nesmí válku na Ukrajině vyhrát a Kyjev a ani Německo nepřijmou podmínky, které by Putin chtěl diktovat, řekl německý kancléř Olaf Scholz.

9:24 - Bývalý americký prezident George W. Bush odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, během svého projevu v Dallasu se však spletl a jmenoval Irák. Právě tam pod jeho vedením zahájily USA v roce 2003 vojenské tažení kvůli zbraním hromadného ničení, které se tam ale nikdy nenašly.

8:34 - Rusko v poslední době odvolalo několik vysoce postavených velitelů, jejichž výkon v počátcích invaze na Ukrajinu byl považován za chabý, uvedla britská tajná služba.

7:41 - Téměř tisícovka vojáků, kteří se týdny bránili v mariupolských ocelárnách Azovstal, byla převezena do bývalé trestanecké kolonie v Doněcké oblasti. Uvedla to Moskva.

BEZ KOMENTÁŘE: Při evakuaci Azovstalu vynášeli zraněné na nosítkách, zajaté bojovníky převezli do Ruskem ovládané Olenivky Video: Reuters

7:26 - Při útoku ukrajinských sil na ruské městečko v Kurské oblasti nedaleko rusko-ukrajinských hranic zemřel jeden civilista a další lidé utrpěli zranění, uvedl oblastní gubernátor Roman Starovojt. Podle něj se cílem úderu stal lihovar v Ťotkinu, informovala agentura TASS.

7:18 - Japonsko zvýší svou pomoc Ukrajině, poskytne jí dalších 300 milionů dolarů. Celkem země Ukrajině pošle už humanitární pomoc či finance ve výši 600 milionů dolarů.

6:52 - Ruská firma Očakovo představila novou řadu nealkoholických nápojů s názvy CoolCola, Fancy a Street, které mají nahradit značky Coca-Cola, Fanta a Sprite poté, co se po invazi Moskvy na Ukrajinu stáhly z ruského trhu. Informoval o tom zpravodajský server Econo Times.

6:51 - Americký senát jednohlasně potvrdil jmenování zkušené diplomatky Bridget Brinkové do funkce velvyslankyně na Ukrajině.

23:14 - V ukrajinském hlavním městě Kyjevě ve středu obnovilo činnost velvyslanectví Spojených států, oznámil šéf americké diplomacie Antony Blinken. Stalo se tak po téměř třech měsících po evakuaci diplomatů, vynucené ruskou invazí. V médiích se objevily snímky ze vztyčování americké vlajky v areálu velvyslanectví.

22:47 - Když Finsko a Švédsko naznačily, že uvažují o historickém rozhodnutí vstoupit do NATO, očekávala Severoatlantická aliance tvrdou reakci Moskvy, nikoliv však jednoho ze svých členů. Byl to zástupce Turecka, kdo zkazil náladu na sobotním zasedání ministrů zahraničí států Aliance s jejich finskými a švédskými protějšky, na němž se měla slavit největší změna na poli evropské bezpečnosti za poslední desetiletí, napsala agentura Reuters.

21:50 - Při leteckém útoku na Bachmut v Doněcké oblasti zemřelo nejméně pět lidí včetně dvouletého dítěte. Těla byla nalezena v obytném domě, na který dopadla bomba. Další čtyři lidí jsou zraněni.

21:12 - USA pravděpodobně neprodlouží výjimku, která umožňuje splácet Rusku dluhopisy v cizí měně. Americká ministryně financí Janet Yellenová podle agentury Bloomberg uvedla, že investoři měli dost času se přizpůsobit vyloučení Moskvy z globálního finančního systému.

21:02 - Po celé Ukrajině se večer rozezněla varování před bombardováním. Týkají se celé země s výjimkou Chersonské oblasti, které je v rukou Rusů.

20:01 - V Kyjevě po téměř třech měsících obnovilo činnost americké velvyslanectví, uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Vztyčování vlajky na znovuotevřené americké ambasádě v Kyjevě Foto: Edgar Su, Reuters

19:18 - Ruské bombardování oceláren Azovstal v Mariupolu mohlo vytvořit hrozbu, že desítky tisíc tun roztoku sirovodíku se dostanou do Azovského moře, kde by zničily faunu a flóru. Uvedla to agentura Unian s odvoláním na varování mariupolské městské rady na sociálních sítích.

18:46 - V ocelárnách Azovstal v Mariupolu stále zůstávají ukrajinští velitelé. Údajně nebyli mezi evakuovanými, řekl lídr samozvané Doněcké republiky Denis Pušilin.

18:06 - Spojené státy vyčlenily na vojenskou, finanční a humanitární pomoc Ukrajině přibližně třikrát více prostředků než Evropská unie. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy německého institutu pro světovou ekonomiku (IfW).

17:36 - V Melitopolu dobytém Rusy se údajně podařilo Ukrajincům vyhodit do vzduchu ruský obrněný vlak, který převážel vojáky v rámci rotace a také vybavení. Bombu se záškodníkům podařilo umístit pod jedním z vozů. Poškozeny jsou dvě koleje. Informaci zveřejnil server Ukrajinska pravda s odkazem na svědky a místní novináře.

17:34 - Darování 15 tanků Leopard 2A4 Česku je podle německé ministryně obrany příkladem, jak Berlín pomáhá Kyjevu. ČR své tanky předalo Ukrajině.

16:53 - Evropský parlament usiluje o to, aby EU dala na sankční seznam i bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera. Uvedl to Die Welt. Schröder je šéfem dozorčí rady Rosněftu, sankce by ho měly přimět k rezignaci.

16:47 - Ukrajinská 57. samostatná motostřelecká brigáda ve středu na svých facebookových stránkách oznámila, že sestřelila ruský bojový letoun. Neuvedla typ sestřeleného letounu ani místo zásahu.

16:18 - Západní sankce mají na Rusko a jeho hospodářství mimořádný dopad, země čelí recesi a vysoké inflaci, uvedla americká ministryně financí Janet Yellenová.

15:57 - Požadavky Bruselu k ukončení závislosti na ruských energiích jsou podle odborníků reálné. Budou třeba investice. Nutná bude nadnárodní koordinace.

15:31 - Uprchlíci, kteří mají v ubytovacím zařízení stravu a hygienické potřeby, by neměli pobírat humanitární dávku. Návrh schválila vláda, řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

14:48 - Ruský gymnasta Ivan Kuljak se nesmí rok zúčastnit soutěží kvůli tomu, že měl na turnaji v Dauhá, kde skončil třetí, na dresu písmeno Z. Rozhodla o tom Mezinárodní gymnastická federace, podle níž porušil její statut, etická a disciplinární pravidla a nařízení.

14:43 - Vláda schválila vstup Švédska a Finska do NATO, uvedl premiér Petr Fiala. Armády zemí podle něj plní kritéria pro přijetí. Přijetí ještě musí schválit Sněmovna a Senát.

14:41 - Evropská komise navrhla zřídit fond pro společné nákupy vojenského vybavení pro země EU. Chce doplnit a modernizovat arzenály unijních států, jež pomáhají Kyjevu.

14:36 - Ruský voják, obžalovaný ze zabití neozbrojeného ukrajinského civilisty, přiznal dnes u soudu v Kyjevě vinu.

13:11 - Německá vláda na středečním zasedání odsouhlasila začlenění Finska a Švédska do NATO. Německo tak učinilo ihned poté, co ráno zástupci obou severských zemí předali v Bruselu generálnímu tajemníkovi aliance Jensi Stoltenbergovi žádosti o přijetí do Severoatlantické aliance. Vstup obou zemí musí v Německu ještě ratifikovat parlament, což je považováno za formalitu.

13:00 - Ruská součást americké internetové společnosti Google vyhlásila bankrot. Od března není schopna plnit své finanční závazky, uvedla agentura Reuters.

12:38 - Rusko v odvetném kroku vyhostí ze země 34 francouzských diplomatů, informovalo ruské minitsterstvo zahraničí, které citovala agentura Reuters.

12:10 - Ukrajinská 57. samostatná motostřelecká brigáda oznámila, že sestřelila ruský bojový letoun. Zveřejnila záběr z letu dvou ruských letadel i fotografii střely letící proti nim a a pak fotografii zasaženého padajícího suchoje řady 27/34/35.

11:41 - Kvůli Rusku hrozí největší hladomor od druhé světové války, řekla německá ministryně pro rozvoj Schulzeová. Chce alianci pro výživovou bezpečnost.

10:36 - Oděskou oblast zasáhly rakety vypálené z Černého moře, uvedlo ukrajinské velitelství Jih. Cílem byla infrastruktura a snaha vyvolat strach u civilních obyvatel

10:31 - Ruské jednotky za posledních 24 hodin v 28 případech ostřelovali obce v Doněcké oblasti.Zasaženy byly Mariupol, Avdijivka. Lyman, Toreck nebo Seversk. Střelba byla slabší než v minulých dnech, ale v Bachmutu zasáhl jeden granát továrnu a další pětipodlažní dům, kde zemřel muž a těžce byl zraněn devítiletý hoch.

10:28 - Rusové zničili v Avdijivce školu číslo 1, která vyhořela poté, co ji v noci ostřelovali zápalnými granáty. Podle vojenského správce Doněcké oblasti Pavla Kyrylenka ruští dělostřelci použili fosforové granáty

9:51 - Adam Delimkhanov, bratranec čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, válčil v Mariupolu.

9:30 - Česko v úterý vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1567 víz, o zhruba 400 méně než před týdnem. Od počátku války víza dostalo 346 770 lidí, uvedlo vnitro.

9:12 - Ukrajinské síly zničily dva ruské muniční sklady v Chersonské oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb.

8:33 - Zástupci Švédska a Finska ve středu předali v Bruselu generálnímu tajemníkovi Aliance Jensi Stoltenbergovi žádosti o přijetí svých zemí do NATO. Šéf Aliance jejich rozhodnutí přivítal a prohlásil, že skandinávské země posílí společnou bezpečnost spojenců. Dlouhodobě neutrální Stockholm a Helsinky změnily svůj pohled na členství v Alianci pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu.

8:02 - Kanadské úřady zakázaly vstup na své území asi tisícovce ruských občanů, včetně prezidenta Vladimira Putina, proti kterému byly dříve uvaleny kanadské sankce.

07:14 - Ukrajinský server Militarnyj poděkoval České republice za podporu a zveřejnil fotografie raket s česky psanými vzkazy v odvetě za Pražské jaro.

Děkujeme České Republice 🇨🇿 za pomoc Ukrajině 🇺🇦 ve válce.



Rusko dlouhodobě zasahuje do života svobodných států. Rusové věřili, že cizí země lze beztrestně okupovat.



Za to se pomstíme! pic.twitter.com/TacqzZWgwN — Militarnyi (@militarnyi_en) May 17, 2022

06:23 - Od středečních brzkých ranních hodin ruské síly útočí podél celé linie dotyku v Doněcké oblasti, uvádí zpráva ukrajinského generálního štábu.

06:13 - Austrálie zavádí další sankce proti Rusku.

05:30 - Zelenskyj podepsal výnos, kterým zřizuje komisi, jež bude mít za úkol vyhodnotit škody způsobené Ukrajině ruskou vojenskou agresí.

05.00 - Rusko stupňuje své raketové a letecké útoky, protože se mu nedaří na bojišti, prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj.