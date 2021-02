Slovenský průzkum: Pellegrini v čele, Kotleba padá

Strana Hlas vznikla loni po odštěpení Pellegriniho křídla ze strany Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica. Podle zmíněného průzkumu by na druhém místě skončila vládní strana Svoboda a Solidarita ministra hospodářství Richarda Sulíka se ziskem 12,9 procenta hlasů. Na třetím by skončilo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) premiéra Igora Matoviče, kterému by dalo svůj hlas 10,4 procenta Slováků.

Ficovu stranu Směr-sociální demokracie by volilo 9,2 procenta voličů a mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko by získala 6,7 procenta hlasů. Po odchodu několika populárních politiků pokračují pád preferencí Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby, kterou by v únoru volilo 6,6 procenta Slováků.

Do parlamentu by se ještě dostaly vládní strany Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára (5,2 procenta) a Za lidi (5,2 procenta).