Slovensko ruší opatření proti koronaviru

Od 28. února zruší sousední Slovensko většinu protipandemických opatření. Před středečním zasedáním slovenské vlády to oznámil premiér Eduard Heger (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti – OLaNO). O tom, co všechno se nyní zruší, jedná v těchto chvílích kabinet. Na konci března by se pak měla zrušit všechna zbývající opatření.