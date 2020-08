Situace kolem koronaviru se na podzim zhorší, varovala Merkelová

„Když jsem pronášela svůj novoroční projev, nedokázala jsem si představit, co nám rok 2020 přinese,“ začala Merkelová. Posledních několik měsíců bylo „hlubokou ranou“ a koronavirus od února dramaticky změnil život každého člověka v Německu. „Podzimní měsíce budou mnohem obtížnější, než byly ty letní,“ řekla kancléřka. „Je to vážné a bude to vážné,“ dodala.