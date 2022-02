Sankcí na dodávky plynu se Putin bojí

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý řekl, že by se terčem sankcí Západu kvůli ruskému postupu na Ukrajině neměla stát energetika. Naznačuje to, že se postihů v této oblasti obává. Opakovaně se objevují návrhy, že by mohly dopadnout na plynovod Nord Stream 2. Putin ujistil, že Rusko bude pokračovat v nepřetržitých dodávkách zemního plynu na světové trhy.