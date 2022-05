Rusy u Kyjeva zastavila voda z přehrady

Ruská invazní vojska zastavila voda vypuštěná z kyjevské přehrady přes hráz řeky Irpiň. Rozlila se po územích severně od Kyjeva, kde byla až do šedesátých let bažina, uvedl Vincent Mundy v listu The Guardian. Pod vodou se ocitl Demydiv i další vesnice, které zůstávají dál zaplavené.