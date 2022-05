Ruští zajatci: Podplukovník střílel vlastní zraněné vojáky

Rozhovor s ruskými zajatci z rozvědného oddílu vedl ukrajinský novinář Volodymyr Zolkin. Chtěl blíže vysvětlit vyjádření jednoho ze zajatců, co znamená, když říkal, že to (podplukovník) skončil s jejich zraněnými.

Zajatec odpověděl: „Zraněný voják ležel na zemi a velitel ho zastřelil z pistole.“ „Byl to mladý kluk, zraněný. Ležel na zemi. On se ho zeptal, jestli by mohl chodit. Ne? Tak ho zastřelil,“ pokračoval voják po střihu.