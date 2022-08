Rusové se rozhodli pro frontální útok na Avdijivku

Pozice u větrací šachty dolu drželi Ukrajinci už od roku 2015. Bylo to místo pod vládní kontrolou, které bylo nejblíže Doněcku, a separatisté se je s podporou Rusů pokoušeli dlouho dobýt. Po měsíce tam ale nijak nepostoupili. Ruské jednotky také útočí na nedaleké Pisky s cílem obsadit silnici E50, která vede do Avdijivky. To by odřízlo její obránce, upozornil ISW.