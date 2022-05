Rusové převážejí padlé z Ukrajiny v noci po malých skupinách

Rusové převážejí své padlé do Ruska pomalu, jen v noci a po malých skupinách, aby úmrtí vojáků nevzbuzovalo pozornost. Mnohé jednotky navíc nemají dostatek techniky a vojáci odmítají jít do první linie. Plyne to z odposlechu komunikace, který zveřejnila ukrajinská tajná služba SBU. Jeho pravost nelze ověřit.