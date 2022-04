Rusové marně útočí ve dvou směrech z Izjumu

Mohutné ruské svazky soustředěné u Izjumu v Charkovské oblasti se pokoušejí útočit ve dvou směrech – na Slovjansk a Barvinkovo. Ani v jednom směru se jim to nevede, uvedl v pondělí ráno ukrajinský generální štáb. Pokud by prorazily na Slovjansk, mohly by obklíčit část ukrajinských sil.