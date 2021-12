Ruský poslanec by chtěl zbavovat opoziční politiky občanství

Chinštejn na síti Telegram napsal, jak by toho chtěl dosáhnout: „Já bych ještě rozšířil důvody pro odebrání ruského občanství. A to tak, aby bylo možné je odebrat i těm, kdo je získali narozením. Kolikrát posloucháš vyjádření našich opozičníků a říkáš si: k čemu je vám ruský pas, když nenávidíte svou zemi a svůj lid?” Oficiálně však tuto ideu nepředložil.

Návrh také počítá s tím, že by prezident Ruské federace rozhodoval o zbavení ruského občanství dětí v péči cizích občanů nebo osvojených.

Současně by nový zákon měl umožnit lidem do pěti lety od získání plnoletosti opět nabýt ruské občanství, pokud jim bylo zrušeno z podnětu rodičů nebo adoptivních rodičů. Toto zjednodušené znovunabytí občanství by jako jediné nepodléhalo schválení hlavy státu.