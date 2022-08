Rusko ukázalo model vlastní vesmírné stanice

Nedávno jmenovaný šéf vesmírné agentury Jurij Borisov na konci července prohlásil, že se Rusko stáhne z mezinárodního projektu po roce 2024 a že prioritou Roskosmosu v oblasti pilotované kosmonautiky bude vybudování vlastní stanice.

V pondělí Roskosmos vystavil model své zamýšlené orbitální stanice na vojensko-průmyslovém fóru „Armija-2022”, které začalo v parku Patriot u Moskvy. V prohlášení vesmírná agentura uvedla, že nová stanice vznikne ve dvou fázích, aniž upřesnila data.

V první fázi by měly začít fungovat čtyři moduly a ve druhé by měly následovat další dva a servisní plošina. To by mělo dohromady stačit až pro čtyři kosmonauty a vědecké vybavení.

Ruská státní média naznačila, že zahájení první fáze je plánováno na roky 2025-26, nejpozději na rok 2030. Start druhé etapy na roky 2030-35.

Ruská vesmírná stanice nepočítá se stálou lidskou přítomností, ale s obsazením dvakrát do roky, a to na delší dobu. Roskosmos sdělil, že ROSS by ruským kosmonautům umožnila mnohem širší výhled na Zemi pro účely monitorování, než jaký mají ve svém současném segmentu na ISS.

Bílý dům a americká vesmírná agentura NASA po nedávných Borisových výrocích uvedly, že oficiální zprávu o ruském odstoupení od mezinárodního projektu neobdržely.

Šéf Roskosmosu následně poznamenal, že přesné datum odchodu Ruska z ISS bude záviset na jejím technickém stavu. Stávající dohoda účastníků projektu ISS počítá s tím, že by orbitální komplex, jehož vznik započal už v roce 1998, měl fungovat do roku 2024. Partneři projektu však dali najevo záměr prodloužit provoz stanice do let 2028 až 2030.

Zpráva o ruském úmyslu odejít z ISS přišla v době mimořádného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině. Navzdory rozkolu se však NASA a Roskosmos nedávno podle agentury AP dohodly na pokračování společných letů na ISS.