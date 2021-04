Rusko stahuje po cvičení vojáky z Krymu

„V souladu s nařízením ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgua se 23. dubna vojáci Jižního vojenského okruhu a vzdušných výsadkových sil zapojení do náhlé prověrky zahájili návrat do bodů své trvalé dislokace,“ uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení. Aktuálně jednotky, které se účastnily nácviku vylodění na jihu Krymu na polygonu Opuk, míří na nádraží ve Feodosii, námořní pěchota nasedá do vyloďovaných člunů. Další jednotky míří na letiště. Přes Kerč se stahuje technika.