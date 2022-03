Rusko sestřeluje další stíhačky prý už zničeného ukrajinského letectva

O sestřelech informoval mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dva dny poté, co se objevily záběry sestřelených ruských letadel nad Ukrajinou. V sobotu tam měly ruské vzdušné síly přijít o deset strojů, přičemž většina těchto ztrát byla zdokumentována fotografiemi nebo videy.

Mluvčí Konašenkov v pondělí triumfálně oznámil: „Téměř veškeré bojeschopné letectvo kyjevského režimu by zničeno.“ Ve stejný den se přitom opět postavilo ruským vzdušným silám.

Konašenkov v pondělí také varoval, že Rusko ví o ukrajinských letounech, které přeletěly do sousedních zemí, jako je Rumunsko, a pokud z nich budou působit, bude to znamenat, že se tyto země zapojily do konfliktu.