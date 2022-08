Rusko se snaží uklidňovat, že nepoužije jaderný arzenál

Rusko už na začátku invaze na Ukrajinu uvedlo své jaderné síly do bojové pohotovosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov koncem března uklidňoval Západ: „Máme koncept domácí bezpečnosti. Je veřejně dostupný, můžete si v něm přečíst, za jakých okolností by přicházelo v úvahu užití jaderných zbraní –- pokud by nastala existenční hrozba pro naši zemi.“