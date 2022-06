Rusko jedná s Tureckem o koridoru pro obilí v Černém moři

Akar a Šojgu podle tureckého ministerstva obrany zkoumali „všechna opatření, která by se mohla udělat pro bezpečný vývoz zrna, slunečnicového oleje a dalších zemědělských produktů“.

Dodal, že Turecko proces koordinuje. Z plánu plyne, že by Rusko mělo zajistit koridor přes blokádu přístavů a Ukrajina odminovat přístavy.

„Oceňujeme turecké snahy zaměřené na odblokování ukrajinských přístavů. Současně by ale mělo být poznamenáno, že v tuto chvíli nedošlo k žádné dohodě mezi Ukrajinou, Tureckem a Ruskem,“ uvedlo v úterý podle serveru Politico ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že on ani ministr zahraničí Dmytro Kuleba na jednání pozváni nebyli, napsala agentura Interfax.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí varovalo, že dohoda, která by umožňovala vplouvat do Oděsy, je rizikem, protože by ruské námořnictvo mohlo odminování přístavu použít pro útok na něj.