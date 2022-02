Rusko chce uznat za samostatné i oblasti pod kontrolou ukrajinských sil

Rusko uznalo separatistické samozvané Doněckou a Luhanskou republiku (DNR a LNR) v hranicích, ve kterých je separatisté sami vyhlásili po referendu z 11. května 2014. Uvedl to v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. To by znamenalo, že Rusko uznává jako jejich součást i oblasti, které nyní kontroluje ukrajinská armáda.