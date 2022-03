Ruská policie zatýká za účast na protiválečných protestech i děti

Fotografie sdílel na sociálních sítích opoziční politik Ilja Jašin poté, co byly tisíce lidí po celé zemi zadrženy za vyjádření odporu proti válce, kterou vede ruský prezident Vladimir Putin. Na snímcích jsou děti v policejní dodávce poté, co se zúčastnily protiválečných protestů v Moskvě. Z jejich vzhledu lze usuzovat, že jsou to žáci základní školy.