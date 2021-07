Rekordní počet obětí covidu v Rusku

V Rusku podle štábu pro boj proti koronaviru zemřelo už 144 492 nakažených, údaj ale uvádí pouze oběti z lidí, kteří měli pozitivní test na SARS-CoV-2. To podle něj znamená, že smrtnost stoupla na 2,42 procenta.

Ruský statistický úřad Rosstat, který započítává i zemřelé, kteří nebyli před smrtí testovaní, uvedl, že mezi loňským dubnem a letošním květnem zemřelo 290 000 osob. Od té doby přibyly další oběti, za květen to bylo dalších 18 tisíc. Agentura Reuters informovala 9. července na základě vlastních výpočtů, že obětí bude 428 000. To by Rusko v absolutním počtu obětí podle tabulky univerzity Johnse Hopkinse řadilo na třetí místo za USA s 607 000 oběťmi a Brazílii s více ne 534 000 mrtvými, ale před Indii, která eviduje 409 000 mrtvých.