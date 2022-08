Referendum na ruský způsob. Okupanti budou obcházet dům po domu

Ukrajinský starosta Melitopolu v Záporožské oblasti Ivan Fedorov v neděli oznámil, že odpor obyvatel vůči referendu nutí okupanty neustále měnit plány. Původně se mělo hlasovat klasicky jeden den ve volebních místnostech, ale nyní zvažují, že by se sedm dní hlasovalo z domova. Ruští okupanti a jejich přisluhovači by v té době chodili rodinu od rodiny a hlasovalo by se přímo v domácnostech.