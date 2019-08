Řecko pod tlakem USA odmítlo vpustit do přístavu íránský tanker

Tajemník řeckého ministra zahraničí Miltiadis Varvitsiotis řekl stanici ANT1, že jeho země „není ochotná usnadnit cestu lodě do Sýrie“. Sdělil to poté, co americký ministr zahraničí Mike Pompeo pohrozil sankcemi jakékoli zemi, která pomůže tankeru. „Chceme dát jasně najevo, že komukoli, kdo přijde do styku s lodí, kdo jí pomůže nebo umožní zakotvit, hrozí americké sankce,“ varoval Pompeo. Zdůraznil, že USA mohou podniknout „jakoukoli možnou akci“, aby zabránily plavbě tankeru do Sýrie.