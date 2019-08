Americký soud vydal příkaz k zadržení íránského tankeru Grace 1

Gibraltarský soud ve čtvrtek rozhodl o propuštění tankeru, který u Gibraltaru od 4. července zadržovalo britské námořnictvo kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie. To sankce Evropské unie zakazují.

Americké ministerstvo spravedlnosti už ve čtvrtek požádalo o to, aby úřady na Gibraltaru dál tanker blokovaly. V pátečním prohlášení americký soud uvedl, že loď, přes 2 miliony barelů ropy, které veze, a 995 000 dolarů (23 milionů Kč) "jsou předmětem propadnutí" na základě stížnosti americké vlády. V komuniké se dále píše o "spiknutí zahrnujícím několik stran napojených na íránské revoluční gardy" a "síti čelných společností, které údajně vypraly miliony dolarů" podporou dodávek uskutečňovaných Grace 1.

Americká ministerstva obrany ani zahraničí ale podle agentury Reuters zatím neodpověděla na otázku, jak by mohl být soudní příkaz vymáhán. Šéf gibraltarské vlády Fabian Picardo už dříve nevyloučil, že kvůli žádosti USA by se věc mohla dostat k místnímu nejvyššímu soudu. Gibraltarský tisk s odvoláním na nejmenovaný zdroj tvrdí, že loď patrně do neděle neodpluje, neboť čeká na nové členy posádky.