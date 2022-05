Z Azovstalu evakuovali 260 ukrajinských vojáků

Tvrdí, že hodlá přepravit raněné do zdravotnického zařízení ve městě Novoazovsk v Doněcké oblasti. To se nachází pod správou ruských okupačních sil. 53 zraněných bylo převezeno tam, dalších 211 vojáků bylo přepraveno do Olenivky. Podle Reuters odjelo asi 10 autobusů.