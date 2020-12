Putinův zeť získal pod cenou akcie ropné firmy za 8,3 miliardy

Získat e-maily měl údajně Australan Troy Hunt, spojovaný s informacemi získanými při hackerských útocích. V lednu 2019 se mu podařilo proniknout do rozsáhlé databáze 773 milionů e-mailů 21 milionů účastníků, kterou označil jako Kolekci číslo 1. Tam narazil na e-maily od Kirilla Šamalova, který se v 32 letech stal nejmladším dolarovým miliardářem v Rusku.

Nejmladší syn spoluvlastníka petrohradské banky AKB Rossija Nikolaje Šamalova Kirill nakoupil akcie Siburu přes offshoreovou firmu. Nákup se uskutečnil jen několik měsíců poté, co si v roce 2013 Šamalov vzal Putinovu dceru Jekatěrinu Tichonovovou. „Je to prosté. Putinova dcera se vdala a novomanželé dostali dárek za 380 milionů dolarů,” okomentoval to ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, jemuž přinesl popularitu právě boj s korupcí.