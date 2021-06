Putin nabídl placenou vakcinaci pro cizince

Zorganizovat v Rusku placené očkování pro cizince do konce června uložil v pátek ruské vládě prezident Vladimir Putin. V projevu na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru řekl, že cizinci by měli mít možnost přijet do Ruska a naočkovat se proti koronaviru. Opatření má umožnit očkování také pracovním migrantům, upozornila agentura TASS.