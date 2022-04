Protiletadlová obrana pracuje dobře, vysvětlil ruský expert po útoku na Bělgorod

„Není tu otázka, jak se dostaly do Bělgorodu, ale jak dokázaly vzlétnout a přeletět frontovou linii, kde měly být chyceny. To je možné jen v jediném případě. Někdo jim musel dát informaci, že v konkrétní chvíli nejsou ve vzduchu žádná letadla a drony,“ řekl expert k letu vrtulníků od Charkova.

Šurigin se také pokoušel zpochybnit význam útoku na sklady pohonných hmot. „Z vojenského hlediska je útok na sklad nafty propagační čin. Mnohem bolestnější by mohl být útok na blízké letiště. Každý vrtulník nebo letadlo, které by tam shořelo, má cenu deseti takových nádrží, které shořely. Jinými slovy to není vojenský útok. Potřebovali oheň, černý kouř na nebi a velký ohlas. Teď se to bude probírat několik dní,“ řekl Šurigin.