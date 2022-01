Přiléváte olej do ohně, varovala Moskva NATO

Kreml obvinil Západ ze zvyšování napětí kolem Ukrajiny. Podle agentury TASS tak reagoval na informace o vyslání lodí a letadel NATO k posílení obrany východní Evropy a na zprávy deníku The New York Times, že prezident USA zvažuje, že do spojeneckých zemí poblíž Ukrajiny pošle tisíce vojáků.