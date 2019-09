Poslanci budou kreativní, varuje šéf sněmovny Johnsona před obcházením zákona o brexitu

„Neměl by dále odmítat požadavek na prodloužení článku 50 (Lisabonské smlouvy upravující odchod z EU), protože to, co by on mohl považovat za vznešený konec nejrychlejšího odchodu z EU, by mohlo být přirovnáno k omluvě bankovní loupeže tím, že ukradená hotovost byla hned poté věnována na charitu,“ řekl Bercow podle stanice BBC. Dodal, že nedodržení zákona by bylo „hrozným příkladem pro zbytek společnosti“.