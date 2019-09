Britská sněmovna přijde o dlouholetého předsedu. Bercow odejde do konce října

Bercow během jednání řekl, že chce vystoupit s osobním prohlášením. V něm uvedl, že při volbách v roce 2017 slíbil své ženě a dětem, že bude předsedou dolní sněmovny už naposledy: „Tento slib chci splnit.“

Dodal, že pokud by se poslanci shodli na předčasných volbách, skončí jako poslanec a předseda dolní komory parlamentu s koncem funkčního období této sněmovny. „Pokud nebude parlament hlasovat (pro předčasné volby), tak nejméně rušivým a nejdemokratičtějším postupem by pro mne bylo odstoupit ve čtvrtek 31. října,“ dodal. To je termín, kdy by měla Británie odejít z EU.

Nechce odejít dříve, protože se bude hlasovat o královnině řeči, kterou by měla pronést 21. nebo 22. října. „Týden poté, by mohl být docela živý a bylo by nejlepší mít ještě nakrátko v křesle předsedy zkušeného člověka,“ zhodnotil situaci Bercow.

A zkušeným nesporně je. „Byl jsem členem parlamentu 22 let a deset let jeho předsedou. To byla ta největší čest v mém životě,“ prohlásil.

Tleskala mu hlavně opozice

Po dokončení projevu zazněl potlesk, ovšem především z řad opozice. Bercow přitom dříve patřil k toryům, z konzervativní strany ale musel vystoupit, protože podle pravidel musí být předseda sněmovny nadstranický a nezávislý.

Konzervativci v neděli oznámili, že postaví proti Bercowovi protikandidáta, i když se to normálně nedělá. Podle nich nebyl při jednání o brexitu nezaujatý. V březnu například prosadil, že si parlament sestavoval program sám, ani to však nevyřešilo krizi s odchodem Británie z EU.