Poměřování svalů: vojenská vozidla USA dorazila do Polska, Rusové cvičí v Bělorusku

Do Gdyně do dorazili američtí vojáci s kolovými vozidly, uvedl mluvčí sil Jeff Jurgensen: „Máme humvee, máma náklaďáky a máme také vozidla Stryker.“

Zdůraznil, že jde o pravidelnou výměnu jednotek zapojených do posíleného programu přítomností předsunutých sil v Polsku rámci mise NATO eFP. Této vysoce mobilní a lehce manévrující bojové skupině velí od roku 2017 Američané.

Výměna jednotek i s vozidly provádí každých devět měsíců a obměňují se i vozidla, 200 se jich stahuje a 200 přiváží. „Je to dlouho plánovaná běžná rotace sil a nesouvisí s oznámením posílení jednotek,“ uvedl mluvčí.

Ve středu americký prezident Joe Biden schválil rozmístění 3000 amerických vojáků v Polsku, Německu a Rumunsku. Pentagon oznámil, že do Polska bude vyslána další bojová jednotka se strykery o síle 1700 mužů a 1000 amerických vojáků, kteří už v Německu jsou, bude přesunuto do Rumunska. Do Německa se z USA nově přesune 300 vojáků.