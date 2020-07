Poláci volí prezidenta bez jednoznačného favorita

Průzkumy veřejného mínění do poslední chvíle ukazovaly, že v těchto volbách jasný favorit prostě není, protože je jednou jeden a potom druhý vyhrávali na střídačku, a to obvykle o chlup.

Možná to sice je, ale voliči, s jejichž hlasy Duda a PiS najisto počítají, otázku nezávislosti soudů ani zdaleka nepovažují za to nejdůležitější ve svém životě. „Zde se lidé zajímají hlavně o práci, sociální či zdravotní pomoc a ještě dopravní spojení do města, jako zřejmě i jinde,” upozornil v rozhovoru pro portál onet.pl Mariusz Godlewski, starosta čtyřtisícové obce Raciarz.

„U nás v prvním kole se ziskem 73 procent hlasů vyhrál Duda. Trzaskowski získal devět procent hlasů. A to v Raciarzi není žádná organizace PiS a já jsem starostou, který se už téměř deset let hlásí k Občanské platformě,” uvedl Godlewski.

Dodal, že představitelé PiS chodí k nim do obce asi šest nebo sedm let. Někdy přinesou šek na obvykle nevysokou částku nebo přispějí na to či ono, co se předtím pokazilo. Hlavně ale vždy vyslechnou lidi, podrží je na duchu, když jim je nejhůře, poklepou je po ramenou a pochválí, a místní jsou tak přesvědčeni, že tato strana stojí za nimi. Jedno jim však musí přiznat: nejsou líní a ani lhostejní.