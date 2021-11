Počty nakažených prudce rostou po celé Evropě. Největší tragédii řeší Rusko

V Německu testy za neděli odhalily dalších 9658 osob nakažených koronavirem. Šíření viru se v zemi stále zrychluje, před týdnem to bylo 6573 případů nákazy, o týden dříve ještě o 2500 méně. Roste rovněž sedmidenní incidence udávající, kolik se v průměru nakazilo osob za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel. Stoupla na 154,8, poprvé od května překonala hranici 150, zatímco před týdnem činila 110,1 a před 14 dny jen 74,4. Za poslední týden se v Německu prokázala nákaza u více než 128 000 lidí. Na počátku července činila 4,9.

Přispívají k tomu neočkovaní. Kancléřka Angela Merkelová uvedla v sobotu v listu FAZ, že je velmi smutná, že tři miliony Němců nad 60 let stále nedostaly vakcínu. Nenaočkovaná je třetina Němců a 65 procent z nich uvádí, že se nenechají očkovat za žádnou cenu.

Také v Polsku výrazně roste počet nakažených, v neděli bylo detekováno 4894 nových případů, přičemž o týden dřív to bylo jen 2950 případů. Mezitýdenní nárůst činí 65 procent. V karanténně je 267 276 osob, což je o 15 000 méně než o den dříve. Hospitalizováno je 7204 lidí, z toho 603 je napojených na respirátor, o 23 více než v sobotu. Hodnota týdenní incidence ale činí jen 17,5

I na Slovensku víkendová čísla potvrzují stoupající tendenci počtu infikovaných koronavirem. Před týdnem zaznamenali v pětimilionové zemi 993 nových případů nákazy, tuto neděli jich bylo 1856. V Maďarsku je trend podobný, když od 22. do 24. října zaznamenali 6688 nových případů a od 29. do 31. října to bylo už 11 211 nově nakažených.