Biričevskij poznamenal, že rozhodnutí Evropské unie opustit ruský plyn znamená odmítnutí ukrajinského tranzitu a že Kyjev by ztratil příjmy, jež mu z něj plynou.

V pondělí se zastavily dodávky plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1. Začala totiž pravidelná roční údržba plynovodu, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU. Údržba potrvá do 21. července.