Orbán varuje Maďary bez vakcíny: Buď se naočkujete, nebo zemřete

Předseda maďarské vlády připustil, že Maďarsko je ve čtvrté vlně pandemie a čísla budou ještě stoupat. „Každý může dostat covid, ale není jedno, jaké to bude mít důsledky. Neočkovaní jsou v bezprostředním ohrožení života,“ zdůraznil Orbán.

Premiér konstatoval, že pokud by se každý dal očkovat, čtvrtá vlna pandemie by byla jen malou vlnkou a pátá vlna by ani nebyla. „Nebude možné se vyhnout tomu, aby se v konečném důsledku dal každý očkovat,“ dodal.