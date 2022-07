Nesmí jít o další zapomenutou válku, říká šéfka Evropského parlamentu

České předsednictví přichází v klíčovém okamžiku kvůli válce na Ukrajině a jejím důsledkům pro celou EU v mnoha oblastech, jakými jsou geopolitická stabilita v našem regionu, růst cen a dodávek energií. Očekávám, že české předsednictví bude pokračovat a rozvíjet úsilí, které bylo vynaloženo v rámci mimořádné solidarity mezi členskými státy po invazi na Ukrajinu, a to s co největší soudržností, aby šlo hladce navázat na práci vykonanou během předsednictví Francie.

Revize Smluv o EU nikdy nevedly k tomu, že by nějaké země odešly. Naopak, některé změny usnadnily přistoupení nových členských států. Nejsme jenom hospodářský blok, nejde nám jenom o volný pohyb nebo o zrušení roamingových poplatků, i když i to jsou velmi důležité úspěchy. Evropa je o společném snu, o společných hodnotách, o společné budoucnosti a o společné práci na lepším světě.

Tohle nesmí být další zapomenutá válka. Musíme se na Ukrajinu nadále soustředit a pokračovat v pomoci Ukrajině a jejím lidem. Jejich boj za svobodu a demokracii je i naším bojem. Ve čtvrtek 24. února se změnil svět a my jsme si uvědomili, že to, co jsme považovali za samozřejmost – demokraci i – bylo brutálně narušeno. To už nesmíme nikdy dopustit.