Nesmí dojít k jaderné válce, plynové embargo nepomůže, tvrdí německý kancléř

„Nemyslím si, že by plynové embargo ukončilo válku. Kdyby byl Putin otevřený ekonomickým argumentům, nikdy by tuto šílenou válku nezačal. Chceme se vyhnout dramatické hospodářské krizi, ztrátě milionů pracovních míst a uzavření firem, které by se už nikdy neotevřely. To by mělo vážné důsledky pro naši zemi, pro celou Evropu a těžce by to zasáhlo i financování obnovy Ukrajiny. Proto je mou povinností říci: To nesmíme dopustit. A přemýšlí vůbec někdo o globálních důsledcích?“ uvedl kancléř.