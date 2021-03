Německo prodloužilo karanténu do 28. března, postupně uvolňuje omezení

„Cestou z pandemie je očkování,” řekla Merkelová s tím, že velkým tématem jednání bylo i to, jak zefektivnit současnou očkovací strategii. Německo chce podle kancléřky nově maximálně využívat lhůty mezi první a druhou vakcínou, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat co největší část populace. Merkelová rovněž počítá s tím, že německá očkovací komise Stiko doporučí preparát AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Nyní se tato látka používá v Německu jen pro mladší ročníky.