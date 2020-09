Navalnyj se mohl novičokem otrávit sám, řekl Putin

Ruský prezident dále navrhl, že by se vyšetřování mohlo zaměřit na stopy, které vedou do Lotyšska, kde podle něj žije jeden z výrobců novičoku. Neupřesnil však, o koho jde, a jak připomíná Le Monde, s vývojem jedu je spojováno více sovětských vědců.

Na Putinovo nařčení Navalnyj reagoval na svém instagramovém účtu slovy: "Dobrá verze. Takže jsem si v kuchyni uvařil novičok. Nenápadně jsem ho upil z placatky v letadle. Upadl jsem do kómatu. Předtím jsem se domluvil se ženou, kamarády a kolegy, aby za žádnou cenu nedovolili můj převoz do Německa v případě, že na něm bude ministerstvo zdravotnictví trvat. Cíl mého vychytralého plánu byl samozřejmě umřít v omské nemocnici a dostat se do omské márnice, kde by jako příčinu smrti uvedli "už žil dost dlouho". Ale Putin mě obehrál. Toho jen tak nenachytáš. Takže jsem nakonec jak blbec proležel v kómatu 18 dní, ale svého jsem stejně nedosáhl. Provokace se nepovedla!"