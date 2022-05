Musím se dostat pryč, náhrada není, nikdo sem nechce, říká ruský voják v odposlechu

Voják uvádí, že by měl být vystřídán do konce května. Je přesvědčen, že se mu podaří odjet: „Opravdu si myslím, že toho nyní dosáhnu, až uplynou tři měsíce, musím se nějak dostat pryč.“ Pak chce odejít od armády. „Budu hledat něco v civilu.“

Z jeho slov není jasné, co přesně mu má na konci května uplynout, ukrajinská média uvádějí, že skončí devadesátidenní lhůta stanovená ruskými zákony na „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině, aniž by upřesnila, oč konkrétně jde. Není jasné, jestli vojáci podepisovali smlouvu na působení v armádě v rámci kontraktu, tedy jako „profesionálové“, jen na tři měsíce. Většinou se totiž upisují na delší dobu několika let.