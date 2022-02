Lidé budou proti Rusku bojovat, ochota je velká, řekl Novinkám ukrajinský novinář

Balinskyj vyvrací obavy, že by dodaných zbraní mohli využít radikálové, aby zaútočili na separatisty na Donbasu, kde stále probíhají přestřelky: „To jsou tvrzení ruské propagandy. Radikálové představují okrajovou skupinu.“

Ukrajinské vedení sice uvádí, že útok z ruské strany aktuálně nehrozí, Balinskyj si však myslí, že Moskva zaútočí. „Asi na 80 procent ano. Jsou tři možnosti, buď se pokusí ovládnout jen Donbas, nebo i Záporožskou oblast a pobřeží Azovského a Černého moře od hranic přes Mariupol až po Oděsu,“ míní. Tím by Rusko získalo pozemní přístup na nezákonně anektovaný Krym.

„Třetí možností je, že by přes Charkov nezaútočili jen na Dněpropetrovsk, ale až na Kyjev,“ vypočítal Balinskyj s tím, že tuto variantu ovšem považuje za nejméně pravděpodobnou. V bleskovou válku nevěří.

„Integrovat jej by bylo jako si dát do postele bombu,“ říká napřímo. Strach má i z možné změny uspořádání a federalizace, kterou vláda odmítá: „To by taky mohla skončit Ukrajina jako Bosna a Hercegovina.“ Naráží na takřka nefunkční uspořádání balkánské konfederace, kde Republika Srbská opakovaně hrozí odchodem a dává najevo zájem o spojení se Srbskem.