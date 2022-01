Koronavirus ztrácí za dvacet minut ve vzduchu 90 procent schopnosti infikovat lidi

Zjištění ze simulací, jak dlouho přežívají virové částice covidu ve vzduchu, ukazují, že většinou se koronavirová infekce přenese při blízkém kontaktu. Ukazuje to, jak důležité je udržovat odstup a používat roušky.

„Lidé se zaměřovali na špatně větrané prostory a přemýšleli o přenosu viru napříč místností na vzdálenost několika metrů. Neříkám, že se to neděje, ale pořád si myslím, že největší riziko je, když jste u někoho blízko,“ uvedl profesor Jonathan Reid, který vedl studii a vede i Středisko pro výzkum aerosolů.

Virové částice při výdechu opouštějí vlhké a na oxid uhličitý bohaté prostředí plic a horních cest dýchacích a dostávají se do suššího vzduchu. V něm rychle vysychají.

Naopak teplota nehraje žádnou roli, co se týká infekčnosti virových částic, což je v rozporu s dosavadním přesvědčením, že přenos je nižší za vysokých teplot.

„Znamená to, že pokud se dneska potkám s přáteli v hospodě na obědě, je primárním rizikem, že to (virus) přenesu na své přátele nebo oni na mě, než aby se to přeneslo od někoho na druhé straně místnosti,“ uvedl Reid.