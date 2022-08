Kissinger obrátil, s Ukrajinou se musí zacházet jako s členem NATO

Po tom, jak se Rusko chovalo na Ukrajině, změnil Kissinger názor. „Po tom všem se nyní domnívám, že takovým či onakým způsobem, formálně či ne, se musí s Ukrajinou zacházet jako s členem NATO,“ řekl bývalý americký ministr zahraničí. Je přesvědčen, že při jakémkoli urovnání konfliktu si Rusko ponechá zisky z prvního vpádu v roce 2014, kdy zabralo Krym a část Donbasu. Sám ale neví, jak by se takovéto ujednání lišilo od Minských dohod, které selhaly.

Kissinger je stále přesvědčen, že bylo chybou, když NATO vyslalo signál Ukrajině, že by se mohla připojit k Alianci. Vnímal to jako něco jiného než vstup východoevropských zemí: „Myslel jsem si, že Polsko, všechny tradičně západní země, které byly součástí dějin Západu, byly logickými členy NATO,“ uvedl.

U Ukrajiny, kterou tvořila území kdysi připojená k Rusku, si myslel, že by pro stabilitu bylo lepší, kdyby fungovala jako nárazníkový stát mezi Ruskem a Západem. „Byl jsem pro úplnou nezávislost Ukrajiny, ale myslel jsem si, že by bylo nejlepší, aby byla jako Finsko,“ řekl Kissinger. To už si nemyslí.