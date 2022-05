Kdo odmítne embargo na ruskou ropu, je podle Kyjeva komplicem Ruska

„Pokud některá z evropských zemí i nadále odmítá embargo ruské ropy, tak to je podle mě dobrý důvod říci, že se tato země podílí na zločinech páchaných Ruskem na ukrajinském území,” řekl Kuleba a dodal, že taková země je na straně Ruska.

Kuleba dál uvedl, že další kolo protiruských sankcí ze strany EU vítá, zpochybnil ale jejich navrhovaný harmonogram, který počítá s koncem dodávek ropy do šesti měsíců a dodávek rafinovaných ropných produktů do konce roku. "Je to ale lepší než nic," řekl šéf ukrajinské diplomacie.