Johnson nezvládá pandemii, ztratil by mandát i většinu v parlamentu, ukázal průzkum

Britská veřejnost není spokojena s tím, jak jejich vláda řeší pandemickou situaci. Zdravotníci již naočkovali přes milion lidí, mutace koronaviru se ale šíří a země bude muset zřejmě přejít do dalšího lockdownu. Kdyby nyní yly volby do britské sněmovny, konzervativci Borise Johnsona by v něm ztratili většinu. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Focaldata.