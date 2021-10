Hrátky s vystoupením Polska z EU přituhují

Vzápětí poté, co ústavní soud minulý týden rozhodl, že polská ústava je nadřízená unijním předpisům, v neděli ve 125 městech včetně Varšavy, Krakova, Štětína, Katovic, Vratislavi či Gdaňsku statisíce Poláků demonstrovaly na podporu členství své země v EU.

Ústavní soud na návrh premiéra Mateusze Morawieckého (53) rozhodl, že polská ústava má přednost před legislativními normami Unie a že rozsudky Soudního dvora EU, které se polské straně nezamlouvají, nemusí Varšava respektovat. Rozhodl tak přesto, že Polsko při vstupu do EU v roce 2004 podepsalo smlouvu o přednosti legislativy EU před polskými zákony.

„V Unii nelze být ,jen trochu‘ a že ,tak to opravdu nefunguje‘,“ upozornila Ewa Lentowská, expředsedkyně ústavního soudu. „To, co se nyní děje v Polsku, je nástup na cestu k polexitu a nevidí to jen ten, kdo je naprosto slepý. Přesněji řečeno, právní polexit u nás už nastal,“ podotkl portál natemat.pl.