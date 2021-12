Evropa kvůli omikronu vrací nošení roušek venku

Školy v Řecku by se měly otevřít po prázdninách 10. ledna; vláda pro ně chystá změnu pravidel, ale zatím neuvedla jakou.

Nová opatření se týkají i příjezdů do Řecka. Kdo přijede z ciziny, bude si muset druhý a čtvrtý den udělat PCR nebo antigenní test.

Dánsko od 27. prosince požaduje nejméně do 17. ledna po všech přijíždějících negativní test na covid mladší 72 hodin bez ohledu na to, jsou-li očkováni. Netýká se to občanů Dánska a lidí, kteří v něm mají trvalý pobyt. Podobné opatření už platí ve Finsku a Švédsku.