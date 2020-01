Evakuaci občanů plánují kvůli koronaviru USA, Francie i Rusko

List The Wall Street Journal v sobotu napsal, že Spojené státy připravují na neděli charterový let, kterým by se měli z Wu-chanu vrátit domů občané a diplomati USA. Podle deníku je ve městě v této chvíli přibližně 1000 amerických státních příslušníků. V objednávaném letadle jsou ale místa jen pro 230 cestujících. Na palubě bude pro případ, že by někteří z cestujících byli infikováni, také zdravotnický personál.